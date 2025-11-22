«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну», Захаряна заменили на 60-й минуте

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Осасуну» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 3:1.

Счет на 42-й минуте открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Гости отыгрались благодаря голу Брайса Мендеса на 53-й минуте. Спустя шесть минут Гонсалу Гедеш вывел «Реал Сосьедад» вперед. Окончательный счет на 82-й минуте установил Андер Барренечеа.

Хозяева завершили матч в меньшинстве — на 87-й минуте красную карточку получил Иньиго Аргибиде.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды и был заменен на 60-й минуте.

«Реал Сосьедад» (16 очков) поднялся на десятое место в Ла лиге. «Осасуна» (11) идет 17-м в турнирной таблице.