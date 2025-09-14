«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в ла лиге

«Осасуна» на своем поле обыграла «Райо Вальекано» в матче 4-го тура ла лиги — 2:0.

Голы забили нападающие Рауль Де Аро на 15-й минуте и Икер Бенито на 77-й минуте.

«Осасуна» с 6 очками занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» с 4 очками — на 14-й строчке.