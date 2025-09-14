«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в ла лиге
«Осасуна» на своем поле обыграла «Райо Вальекано» в матче 4-го тура ла лиги — 2:0.
Голы забили нападающие Рауль Де Аро на 15-й минуте и Икер Бенито на 77-й минуте.
«Осасуна» с 6 очками занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» с 4 очками — на 14-й строчке.
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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|0-0
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7
|Хетафе
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|0-0
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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15
|Эльче
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16
|Леванте
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17
|Осасуна
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|0-0
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18
|Расинг
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|Алавес – Хетафе
|- : -
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|Атлетико – Малага
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|16.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
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|Сельта – Осасуна
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|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
|00:00
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|00:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
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