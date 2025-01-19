Матч «Осасуны» и «Райо Вальекано» в ла лиге завершился ничьей

«Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 20-го тура ла лиги — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил нападающий гостей Серхио Камельо на 19-й минуте. Во втором тайме Рауль Де Аро сравнял счет.

После этого матча «Райо Вальекано» с 26 очками поднялся на 9-ю позицию в турнирной таблице. «Осасуна» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже, уступая «Райо» по дополнительным показателям.