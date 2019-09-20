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«Осасуна» потеряла очки с «Бетисом» и упустила шанс обойти «Барселону»

20 сентября 2019, 23:59

«Осасуна» сыграла вничью с «Бетисом» в матче 5-го тура чемпионата Испании — 0:0. Клуб из Памплоны упустил шанс обойти по очкам действующего чемпиона «Барселону».

Чемпионат Испании

Лига 1

5-й тур

«Осасуна» — «Бетис» — 0:0

«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Монкайола, 90), Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Брандон, 78), Лопес (Ибаньес, 71), Авила.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Гуардадо (Гутьеррес, 79), Каналес, Фекир (Алекс Морено, 73), Хуанми (Хоакин, 68), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Манди, 4. Ойер, 9. Гуардадо, 24.

Судья: дель Серро Гранде.

20 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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