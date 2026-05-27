«Осасуна» отправила в отставку главного тренера Лиши
«Осасуна» на официальном сайте объявила об уходе Алессио Лиши с поста главного тренера команды.
«Клуб благодарит итальянского специалиста за его преданность и самоотверженность во время работы в качестве главного тренера «Осасуны» , а также за уважительное отношение к членам клуба, болельщикам, совету директоров и персоналу. Также клуб благодарит весь тренерский штаб», — говорится в пресс-релизе.
40-летний итальянец работал с командой с июля прошлого года. Под его руководством команда провела 42 матча: 14 побед, 9 ничьих и 19 поражений. «Осасуна» в Ла лиге-2025/26 набрала 42 очка в 38 турах и спаслась от вылета.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|
2
|Реал
|3
|3
|0
|0
|10-2
|9
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Осасуна
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
6
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
7
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
8
|Депортиво
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
12
|Атлетик
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Хетафе
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|
14
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
15
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Валенсия
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Р. Вальекано
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Малага
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.08
|20:00
|Расинг – Эльче
|3 : 2
|28.08
|22:30
|Алавес – Вильярреал
|1 : 0
|29.08
|18:00
|Леванте – Бетис
|5 : 2
|29.08
|20:00
|Реал Сосьедад – Эспаньол
|2 : 1
|29.08
|22:30
|Севилья – Атлетико
|1 : 3
|30.08
|18:00
|Реал – Малага
|4 : 0
|30.08
|20:30
|Депортиво – Валенсия
|3 : 1
|30.08
|22:30
|Сельта – Атлетик
|0 : 2
|31.08
|20:30
|Осасуна – Хетафе
|1 : 0
|31.08
|22:30
|Барселона – Р. Вальекано
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|4
|
|
Алекс Баэна
Атлетико
|3
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|2
|1
|1
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|2
|1
|0
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