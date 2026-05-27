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«Осасуна» отправила в отставку главного тренера Лиши

Евгений Козинов
Корреспондент
Алессио Лиши.
Фото Reuters

«Осасуна» на официальном сайте объявила об уходе Алессио Лиши с поста главного тренера команды.

«Клуб благодарит итальянского специалиста за его преданность и самоотверженность во время работы в качестве главного тренера «Осасуны» , а также за уважительное отношение к членам клуба, болельщикам, совету директоров и персоналу. Также клуб благодарит весь тренерский штаб», — говорится в пресс-релизе.

40-летний итальянец работал с командой с июля прошлого года. Под его руководством команда провела 42 матча: 14 побед, 9 ничьих и 19 поражений. «Осасуна» в Ла лиге-2025/26 набрала 42 очка в 38 турах и спаслась от вылета.

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Футбол
ФК Осасуна
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Marca: экс-тренер ЦСКА Челестини договорился о назначении в «Хетафе»

Выборы президента мадридского «Реала» пройдут 7 июня
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 12-2 9
2
 Реал 3 3 0 0 10-2 9
3
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
4
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
5
 Осасуна 3 2 1 0 3-1 7
6
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
7
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
8
 Депортиво 3 1 2 0 5-3 5
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
11
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
12
 Атлетик 3 1 0 2 3-5 3
13
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
14
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
15
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Валенсия 3 0 1 2 1-4 1
18
 Р. Вальекано 3 0 1 2 4-8 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Малага 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.08 20:00 Расинг – Эльче 3 : 2
28.08 22:30 Алавес – Вильярреал 1 : 0
29.08 18:00 Леванте – Бетис 5 : 2
29.08 20:00 Реал Сосьедад – Эспаньол 2 : 1
29.08 22:30 Севилья – Атлетико 1 : 3
30.08 18:00 Реал – Малага 4 : 0
30.08 20:30 Депортиво – Валенсия 3 : 1
30.08 22:30 Сельта – Атлетик 0 : 2
31.08 20:30 Осасуна – Хетафе 1 : 0
31.08 22:30 Барселона – Р. Вальекано 5 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 5
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 4
Алекс Баэна
Алекс Баэна

Атлетико

 3
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 2 1 1
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 2 1 0
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