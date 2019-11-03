«Осасуна» оказалась сильнее «Алавеса», Вакасо провел всю игру

«Осасуна» дома одержала победу над «Алавесом» (4:2) в матче 12-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились полузащитники Рубен Гарсия и Роберто Торрес, нападающие Чими Авила и Хуан Вильяр.

Бывший хавбек «Рубина» Мубарак Вакасо вышел в стартовом составе «Алавеса» и не отметился результативными действиями.

У «Алавеса» голы забили защитник Виктор Лагуардия и форвард Лукас Перес.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Осасуна» — «Алавес» — 4:2 (3:1)

Голы: Р.Гарсия, 20 (1:0). Авила, 26 (2:0). Лагуардия, 27 (2:1). Р.Торрес, 45+6 — с пенальти (3:1). Лукас, 51 — с пенальти (3:2). Вильяр, 55 — с пенальти (4:2).

«Осасуна»: Мартинес, Эступиньян, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Мерида (Брашанац, 85), Ойер, Р.Торрес, Р.Гарсия (Иньиго Перес, 81), Вильяр (Кардона, 76), Авила.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия, Вакасо, М.Гарсия (Сайнс, 58), Понс, Хоселу (Гвидетти, 76), Лукас, Алейш Видаль (Берк, 67).

Предупреждения: Магальян, 10. Авила, 41. Мерида, 69. Лагуардия, 84. Кардона, 84. Эступиньян, 90+2.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

3 ноября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

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