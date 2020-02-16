«Осасуна» одолела «Атлетик». Клуб из Бильбао не может выиграть на протяжении девяти матчей

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал «Осасуну». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

«Атлетик» не может одержать победу вот уже на протяжении девяти матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Атлетик» — «Осасуна» — 0:1 (0:1)

Гол: Ойер, 29.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Весга, Венседор (Ибаи Гомес, 74), Иньяки Уильямс, Вильялибре (Сансет, 46).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль (Дав.Гарсия, 88), Эрнандес, Ойер (Мерида, 90+1), Иньиго Перес, Брашанац, Лопес (Торрес, 77), Гальего.

Предупреждения: Венседор, 27. Сан-Хосе, 30. Ронкалья, 38. Ойер, 39. Гальего, 48. Брашанац, 55. Иньиго Мартинес, 77. Адурис, 80.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

16 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».