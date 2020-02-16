«Осасуна» одолела «Атлетик». Клуб из Бильбао не может выиграть на протяжении девяти матчей
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал «Осасуну». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
«Атлетик» не может одержать победу вот уже на протяжении девяти матчей.
Чемпионат Испании. Лига 1
24-й тур
«Атлетик» — «Осасуна» — 0:1 (0:1)
Гол: Ойер, 29.
«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 68), Весга, Венседор (Ибаи Гомес, 74), Иньяки Уильямс, Вильялибре (Сансет, 46).
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия, Эступиньян, Видаль (Дав.Гарсия, 88), Эрнандес, Ойер (Мерида, 90+1), Иньиго Перес, Брашанац, Лопес (Торрес, 77), Гальего.
Предупреждения: Венседор, 27. Сан-Хосе, 30. Ронкалья, 38. Ойер, 39. Гальего, 48. Брашанац, 55. Иньиго Мартинес, 77. Адурис, 80.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
16 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/