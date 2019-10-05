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«Осасуна» обыграла «Вильярреал»

5 октября 2019, 23:57

«Осасуна» победила «Вильярреал» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

«Осасуна» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)

Голы: Пау Торрес, 5 (0:1). Ронкалья, 46 (1:1). Авила, 79 (2:1).

«Осасуна»: Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Мерида, Ойер (Монкайола, 83), Торрес, Гарсия (Брашанац, 85), Лопес (Ибаньес, 74), Авила.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Тригерос, 86), Замбо (Бакка, 82), Морено, Токо-Экамби (Онтиверос, 68), Чиквуэзе.

Предупреждения: Видаль, 13. Альбиоль, 67. Ойер, 70. Бакка, 90+3.

Судья: Писарро Гомес.

5 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

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