«Осасуна» на своем поле уступила «Леванте»
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала «Леванте». Гости взяли верх со счетом 3:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
3-й тур
«Осасуна» — «Леванте» — 1:3 (1:1)
Голы: Торрес, 38 (1:0). Мелеро, 41 (1:1). Рохер, 77 (1:2). Моралес, 81 (1:3).
Нереализованный пенальти: Рохер, 71 (вратарь)
«Осасуна»: Эррера, Навас (Кардона, 80), Дав.Гарсия, Видаль, Крус, Ойер, Торрес (Торро, 61), Р.Гарсия, Монкайола (Иньиго Перес, 74), Лопес (Хони, 61), Кальери (Гальего, 75).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Малса (Гомес, 86), Вукчевич, Барди (Де Фрутос, 74), Мелеро (Рохер, 64), Моралес (Радойя, 85).
Предупреждения: Видаль, 74. Торро, 90+2.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
27 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».