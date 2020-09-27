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«Осасуна» на своем поле уступила «Леванте»

15:02
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В матче 3-го тура чемпионата Испании «Осасуна» принимала «Леванте». Гости взяли верх со счетом 3:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Осасуна» — «Леванте» — 1:3 (1:1)

Голы: Торрес, 38 (1:0). Мелеро, 41 (1:1). Рохер, 77 (1:2). Моралес, 81 (1:3).

Нереализованный пенальти: Рохер, 71 (вратарь)

«Осасуна»: Эррера, Навас (Кардона, 80), Дав.Гарсия, Видаль, Крус, Ойер, Торрес (Торро, 61), Р.Гарсия, Монкайола (Иньиго Перес, 74), Лопес (Хони, 61), Кальери (Гальего, 75).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Кампанья, Малса (Гомес, 86), Вукчевич, Барди (Де Фрутос, 74), Мелеро (Рохер, 64), Моралес (Радойя, 85).

Предупреждения: Видаль, 74. Торро, 90+2.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

27 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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