«Осасуна» дважды забила в концовке и спаслась от поражения в матче с «Мальоркой»
«Мальорка» в гостях сыграла вничью с «Осасуной» в матче 27-го тура испанской Ла лиги — 2:2.
Дубль у гостей оформил Ведат Муричи. Форвард отличился на 35-й и 61-й минутах.
На 73-й минуте «Мальорка» осталась в меньшинстве — удалили Яна Вирхили. Спустя 9 минут составы уравнялись после красной карточки Рауля Гарсии.
На 89-й минуте отставание хозяев сократил Кике Барха. На 90+4-й ничью «Осасуне» принес гол Анте Будимира.
«Мальорка» (25 очков) прервала серию из четырех поражений и занимает 18-е место в Ла лиге. «Осасуна» (34 очка) идет десятой в турнирной таблице.
Источник: Таблица Ла лиги
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|5
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|
3
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|10
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|72
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|
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|
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|
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|16
|43-55
|46
|
12
|Атлетик
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|
13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|
14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|
15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|
16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|
17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|
18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|
19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
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|23.05
|22:00
|Алавес – Р. Вальекано
|1 : 2
|23.05
|22:00
|Бетис – Леванте
|2 : 1
|23.05
|22:00
|Сельта – Севилья
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Эспаньол – Р. Сосьедад
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Хетафе – Осасуна
|1 : 0
|23.05
|22:00
|Жирона – Эльче
|1 : 1
|23.05
|22:00
|Мальорка – Овьедо
|3 : 0
|23.05
|22:00
|Реал – Атлетик
|4 : 2
|23.05
|22:00
|Валенсия – Барселона
|3 : 1
|24.05
|22:00
|Вильярреал – Атлетико
|5 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|25
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|23
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|17
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Луис Милья
Хетафе
|10
|
|
Педри
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|34
|2
|10
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|29
|2
|9
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|33
|2
|6
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