«Осасуна» дважды забила в концовке и спаслась от поражения в матче с «Мальоркой»

«Мальорка» в гостях сыграла вничью с «Осасуной» в матче 27-го тура испанской Ла лиги — 2:2.

Дубль у гостей оформил Ведат Муричи. Форвард отличился на 35-й и 61-й минутах.

На 73-й минуте «Мальорка» осталась в меньшинстве — удалили Яна Вирхили. Спустя 9 минут составы уравнялись после красной карточки Рауля Гарсии.

На 89-й минуте отставание хозяев сократил Кике Барха. На 90+4-й ничью «Осасуне» принес гол Анте Будимира.

«Мальорка» (25 очков) прервала серию из четырех поражений и занимает 18-е место в Ла лиге. «Осасуна» (34 очка) идет десятой в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 27-й тур.

07 марта, 16:00. Эль Садар (Памплона)

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