«Осасуна» обыграла «Мальорку» в ла лиге

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«Осасуна» на своем поле победила «Мальорку» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Рубен Гарсия.

«Осасуна» (4 очка) поднялась на четвертое мемсто в ла лиге. «Мальорка» (1) идет 16-й в турнирной таблице.