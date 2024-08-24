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Сегодня, 20:02

«Осасуна» обыграла «Мальорку» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осасуна» на своем поле победила «Мальорку» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте забил Рубен Гарсия.

«Осасуна» (4 очка) поднялась на четвертое мемсто в ла лиге. «Мальорка» (1) идет 16-й в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 18:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:0
Мальорка

Футбол
ФК Мальорка
ФК Осасуна
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
3
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
4
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
6
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
7
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
8
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
16
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
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25.08 20:15
Алавес – Бетис
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Вильярреал

 2
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Жирона

 1
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Атлетико

 1
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Алавес

 1
И К Ж
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Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

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Сельта

 2 0 2
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Алавес

 1 0 1
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