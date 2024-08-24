«Осасуна» обыграла «Мальорку» в ла лиге
«Осасуна» на своем поле победила «Мальорку» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте забил Рубен Гарсия.
«Осасуна» (4 очка) поднялась на четвертое мемсто в ла лиге. «Мальорка» (1) идет 16-й в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Сельта
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|
2
|Вильярреал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
3
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Бетис
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Реал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Атлетико
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
16
|Леганес
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Эспаньол
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.08
|20:00
|
Сельта – Валенсия
|3 : 1
|23.08
|22:30
|
Севилья – Вильярреал
|1 : 2
|24.08
|18:00
|
Осасуна – Мальорка
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Барселона – Атлетик
|- : -
|24.08
|22:30
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|24.08
|22:30
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|18:00
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|25.08
|20:00
|
Леганес – Лас-Пальмас
|- : -
|25.08
|20:15
|
Алавес – Бетис
|- : -
|25.08
|22:30
|
Атлетико – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|2
|
|
Арно Груневелд
Вильярреал
|2
|П
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
|
Пабло Барриос
Атлетико
|1
|
|
Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Дамьян Родригес
Сельта
|2
|0
|2
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
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