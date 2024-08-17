«Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом»

«Осасуна» в матче 1-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Леганесом» со счетом 1:1.

Отличились Хуан Крус и Хуан Сориано, который забил в свои ворота.

В следующем матче «Осасуна» 24 августа сыграет с «Мальоркой», «Леганес» на следующей день встретится с «Лас-Пальмасом».