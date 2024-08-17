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Сегодня, 22:14

«Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Осасуна» в матче 1-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Леганесом» со счетом 1:1.

Отличились Хуан Крус и Хуан Сориано, который забил в свои ворота.

В следующем матче «Осасуна» 24 августа сыграет с «Мальоркой», «Леганес» на следующей день встретится с «Лас-Пальмасом».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
17 авг, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:1
Леганес

ФК Леганес
ФК Осасуна
0
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 И В Н П +/- О
1
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
2
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
5
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
6
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
7
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
9
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
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38 тур
15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 1 : 1
16.08 20:00
Сельта – Алавес
 2 : 1
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
 2 : 2
17.08 20:00
Осасуна – Леганес
 1 : 1
17.08 22:30
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 20:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 22:30
Мальорка – Реал
 - : -
19.08 20:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
19.08 22:30
Вильярреал – Атлетико
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Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1
Марк Бартра

Марк Бартра

Бетис

 1
Кике Гарсия

Кике Гарсия

Алавес

 1
П
Уго Альварес

Уго Альварес

Сельта

 1
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Абделькабир Абкар

Абделькабир Абкар

Алавес

 1 0 1
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 1 0 1
Унаи Гомес

Унаи Гомес

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