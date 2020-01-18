«Осасуна» и «Вальядолид» завершили встречу вничью
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Вальядолид» сыграли вничью. Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
20-й тур
«Осасуна» — «Вальядолид» — 0:0
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер (Монкайола, 42), Иньиго Перес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 72), Р.Гарсия, Лопес (Вильяр, 82), Авила.
«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Антоньито, Салису, Фернандес, Мичел (Оскар Плано, 84), Алькарас, Сан Эметерио, Энес Унал, Гвардьола (Рамирес, 69).
Предупреждения: Алькарас, 35. Сан Эметерио, 65. Эрнандес, 73. Р.Гарсия, 78.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
18 января. Памплона. Стадион «Эль Садар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/