«Осасуна» и «Вальядолид» завершили встречу вничью

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Осасуна» и «Вальядолид» сыграли вничью. Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Осасуна» — «Вальядолид» — 0:0

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер (Монкайола, 42), Иньиго Перес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 72), Р.Гарсия, Лопес (Вильяр, 82), Авила.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Рауль Гарсия, Антоньито, Салису, Фернандес, Мичел (Оскар Плано, 84), Алькарас, Сан Эметерио, Энес Унал, Гвардьола (Рамирес, 69).

Предупреждения: Алькарас, 35. Сан Эметерио, 65. Эрнандес, 73. Р.Гарсия, 78.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

18 января. Памплона. Стадион «Эль Садар».