«Осасуна» вырвала победу над «Хетафе» в ла лиге

«Осасуна» дома обыграла «Хетафе» в матче 8-го тура испанской ла лиги — 2:1.

На 23-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Борхи Майораля. Защитник хозяев Абель Бретонес сравнял счет на 45+3-й минуте. Победный гол на 90-й минуте забил Алехандро Катена.

«Хетафе» (11 очков) занимает восьмое место в ла лиге. «Осасуна» (10) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.