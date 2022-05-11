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Сегодня, 21:55

«Осасуна» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в матче 36-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В составе «Осасуны» забитым мячом отметился защитник Ойер. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник хозяев Лукас Торро.

На 90-й минуте игры красную карточку получил защитник «Хетафе» Стефан Митрович.

Таким образом, «Осасуна» набрала 47 очков и осталась на девятом месте в турнирной таблице. «Хетафе» с 38 баллами располагается на 15-й позиции.

Испания. Лига 1. 36-й тур
11 мая, 20:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Хетафе

 

Футбол
ФК Осасуна
ФК Хетафе
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 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
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 - : -
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 - : -
11.05 22:30
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