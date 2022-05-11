«Осасуна» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги

«Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в матче 36-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

В составе «Осасуны» забитым мячом отметился защитник Ойер. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник хозяев Лукас Торро.

На 90-й минуте игры красную карточку получил защитник «Хетафе» Стефан Митрович.

Таким образом, «Осасуна» набрала 47 очков и осталась на девятом месте в турнирной таблице. «Хетафе» с 38 баллами располагается на 15-й позиции.