«Осасуна» и «Хетафе» сыграли вничью в матче ла лиги
«Осасуна» сыграла вничью с «Хетафе» (1:1) в матче 36-го тура ла лиги.
Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.
В составе «Осасуны» забитым мячом отметился защитник Ойер. Еще один мяч в свои ворота забил полузащитник хозяев Лукас Торро.
На 90-й минуте игры красную карточку получил защитник «Хетафе» Стефан Митрович.
Таким образом, «Осасуна» набрала 47 очков и осталась на девятом месте в турнирной таблице. «Хетафе» с 38 баллами располагается на 15-й позиции.
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|
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|
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|42
|
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|35
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|15
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|
14
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|10
|9
|16
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|39
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15
|Хетафе
|35
|8
|13
|14
|31-37
|37
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
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|
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|35
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|
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|Мальорка
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|10.05
|20:00
|
Валенсия – Бетис
|0 : 3
|10.05
|21:00
|
Гранада – Атлетик
|1 : 0
|10.05
|22:30
|
Барселона – Сельта
|3 : 1
|11.05
|20:00
|
Алавес – Эспаньол
|- : -
|11.05
|20:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|11.05
|21:30
|
Севилья – Мальорка
|- : -
|11.05
|22:30
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|12.05
|20:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|- : -
|12.05
|21:00
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|12.05
|22:30
|
Реал – Леванте
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