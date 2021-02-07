«Осасуна» одержала победу в матче с «Эйбаром»

«Осасуна» обыграла «Эйбар» (2:1) 7 февраля в матче 22-го тура чемпионата Испании. В составе победителей забивали Хонатан Кальери и Анте Будимир.

Чемпионат Испании. Ла лига

22-й тур

«Осасуна» — «Эйбар» — 2:1 (1:1)

Голы: Кальери, 18 (1:0). Кике Гарсия, 44 (1:1). Будимир, 86 (2:1).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Ойер (Монкайола, 64), Р.Гарсия (Иньиго Перес, 90), Торро, Кальери (Лопес, 71), Будимир (Гальего, 90), Барха (Торрес, 63).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Бургос, 46), Арбилья, Оливейра, Рафа Суариш, Ресио (Диоп, 74), Экспосито (Кике, 90+1), Кике Гарсия (С.Альварес, 86), Серхио Энрич (Посо, 74), Муто, Хиль.

Судья: Фигероа Васкес.

7 февраля. Памплона. Стадион «Эль Садар».