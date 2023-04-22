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Сегодня, 16:51

«Осасуна» обыграла «Бетис» благодаря дублю Будимира

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Осасуна» дома обыграла «Бетис» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 3:2.

Голами в составе команды из Памплоны отметились Анте Будимир, оформивший дубль, и Хон Монкайола. За клуб из Севильи забили Хуан Миранда и Гвидо Родригес.

«Осасуна» набрала 41 очко и занимает восьмое место в ла лиге. «Бетис» идет на пятой строчке (48).

Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
3:2
Бетис

ФК Бетис
ФК Осасуна
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 30 14 6 10 39-33 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Осасуна 30 11 8 11 28-32 41
9
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
10
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Кадис 30 7 11 12 23-42 32
15
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
16
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
19
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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38 тур
21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 0 : 0
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 3 : 2
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 - : -
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 - : -
22.04 22:00
Реал – Сельта
 - : -
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 - : -
23.04 17:15
Барселона – Атлетико
 - : -
23.04 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
23.04 22:00
Севилья – Вильярреал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 20 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 18 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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