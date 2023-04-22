«Осасуна» обыграла «Бетис» благодаря дублю Будимира

«Осасуна» дома обыграла «Бетис» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 3:2.

Голами в составе команды из Памплоны отметились Анте Будимир, оформивший дубль, и Хон Монкайола. За клуб из Севильи забили Хуан Миранда и Гвидо Родригес.

«Осасуна» набрала 41 очко и занимает восьмое место в ла лиге. «Бетис» идет на пятой строчке (48).