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«Бетис» на выезде обыграл «Осасуну»

22:22
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«Бетис» победил «Осасуну» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Кике Гарсия. У гостей забивали Кике Эрмосо Хуанми и Виллиан Жозе.

«Бетис» набрал девять очков и занимает восьмое место. У «Осасуны» восемь очков и десятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

6-й тур

«Осасуна» — «Бетис» — 1:3 (1:1)

Голы: Эрмосо, 21 (0:1). Кике Гарсия, 39 (1:1). Хуанми, 80 (1:2). Виллиан Жозе, 90+3 (1:3).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 85), Р.Гарсия (Онтиверос, 73), Торро (Барберо, 85), Монкайола (Ойер, 77), Кике Гарсия (Авила, 77).

«Бетис»: Браво, Монтойя, Алекс Морено, Эрмосо, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 87), Фекир (Виллиам Карвалью, 90), Гонсалес, Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 74).

Предупреждения: Дав.Гарсия, 26. Брашанац, 80.

Судья: Мунуэра Монтеро.

23 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».

Осасуна — Бетис

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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