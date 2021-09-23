«Бетис» на выезде обыграл «Осасуну»
«Бетис» победил «Осасуну» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличился Кике Гарсия. У гостей забивали Кике Эрмосо Хуанми и Виллиан Жозе.
«Бетис» набрал девять очков и занимает восьмое место. У «Осасуны» восемь очков и десятая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
6-й тур
«Осасуна» — «Бетис» — 1:3 (1:1)
Голы: Эрмосо, 21 (0:1). Кике Гарсия, 39 (1:1). Хуанми, 80 (1:2). Виллиан Жозе, 90+3 (1:3).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Брашанац, Торрес (Ибаньес, 85), Р.Гарсия (Онтиверос, 73), Торро (Барберо, 85), Монкайола (Ойер, 77), Кике Гарсия (Авила, 77).
«Бетис»: Браво, Монтойя, Алекс Морено, Эрмосо, Гуардадо, Каналес (Хоакин, 87), Фекир (Виллиам Карвалью, 90), Гонсалес, Родригес, Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 75), Руибаль (Хуанми, 74).
Предупреждения: Дав.Гарсия, 26. Брашанац, 80.
Судья: Мунуэра Монтеро.
23 сентября. Памплона. Стадион «Эль Садар».
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