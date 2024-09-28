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«Осасуна» — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Осасуна» примет «Барселону» в 8-м туре чемпионата Испании
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Осасуна» примет «Барселону» в 8-м туре ла лиги в субботу, 28 сентября. Начало матча на стадионе «Эль Садар» в Памплоне — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Осасуна» — «Барселона» покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 5 минут до стартового свистка — в 21.55 мск.

Ключевые события и результат игры «Осасуна» — «Барселона» будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
28 сент, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Барселона

«Барселона» — единоличный лидер ла лиги после 7 туров. Команда из столицы Каталонии выиграла все семь матчей и набрала 21 очко. «Осасуна» с 11 очками занимает 7-е место.

ФК Барселона
ФК Осасуна
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
15
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
16
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
18
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
19
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 - : -
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 - : -
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
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