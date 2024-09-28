«Осасуна» нанесла «Барселоне» первое поражение в сезоне ла лиги

«Барселона» на выезде проиграла «Осасуне» в матче 8-го тура ла лиги — 2:4.

У каталонцев голы забили Пау Дельгадо и Ламин Ямаль. У памплонцев отметились Анте Будимир (дубль), Брайан Сарагоса и Абель Бретонес.

«Барселона» потерпела первое поражение в этом сезоне ла лиги, до этого было семь побед подряд. «Блаугранас» с 21 очком продолжают лидировать в таблице чемпионата.

«Осасуна» с 14 очками — на 6-й строчке.