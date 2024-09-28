«Осасуна» нанесла «Барселоне» первое поражение в сезоне ла лиги
«Барселона» на выезде проиграла «Осасуне» в матче 8-го тура ла лиги — 2:4.
У каталонцев голы забили Пау Дельгадо и Ламин Ямаль. У памплонцев отметились Анте Будимир (дубль), Брайан Сарагоса и Абель Бретонес.
«Барселона» потерпела первое поражение в этом сезоне ла лиги, до этого было семь побед подряд. «Блаугранас» с 21 очком продолжают лидировать в таблице чемпионата.
«Осасуна» с 14 очками — на 6-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|
3
|Атлетико
|7
|4
|3
|0
|11-3
|15
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
7
|Атлетик
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|
8
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
9
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
10
|Сельта
|7
|3
|0
|4
|14-14
|9
|
11
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|
12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
14
|Севилья
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|- : -
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|- : -
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|- : -
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
Новости