«Барселона» в меньшинстве обыграла «Осасуну»

«Бавария» на выезде переиграла «Осасуну» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании. Игра прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Защитник хозяев Давид Гарсия на 6-й минуте втсречи открыл счет. В середине первого тайма каталнонцы остались в меньшинстве, так как форвард Роберт Левандовски получил две желтые карточки. Также перед перерывом удаление заработал Жерар Пике, который не выходил на поле.

Сразу после перерыва Педри сравнял счет. В концовке встречи Рафинья забил и принес соперникам победу.

«Барселона» с 37 очками идет на первом месте в ла лиге, «Осасуна с 23 очками занимает 6-ю строчку.