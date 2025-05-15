«Осасуна» и «Атлетико» сыграют в чемпионате Испании 15 мая

«Осасуна» и «Атлетико» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании в четверг, 15 мая. Матч пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Осасуна» — «Атлетико» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Игру ла лиги в прямом эфире покажут на телеканал «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

15 мая 2025, 20:00. Эль Садар (Памплона)

В 35 турах ла лиги клуб из Памплоны набрал 45 очков и занимает перед игровым днем 10-е место в таблице, у мадридцев — 70 очков и третье место.

Предыдущим соперником «Осасуны» был «Бетис» (1:1), «Атлетико» в 34-м туре обыграл «Реал Сосьедад» (4:0).