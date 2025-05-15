«Атлетико» на выезде уступил «Осасуне»

«Атлетико» проиграл «Осасуне» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании — 0:2.

Счет на 25-й минуте встречи открыл Алехандро Катена. На 82-й минуте Анте Будимир увеличил преимущество хозяев.

«Атлетико» с 70 очками сохраняет третью позицию в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» набрала 48 баллов и поднялась на 9-ю строчку.

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

15 мая 2025, 20:00. Эль Садар (Памплона)

В другом матче дня «Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью — 2:2.