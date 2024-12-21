«Атлетик» победил «Осасуну» в Памплоне

«Атлетик» в гостях обыграл «Осасуну» в матче 18-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У баскского клуба голы забили Горка Гурусета и Алекс Беренгер. У памплонцев отметился Лукас Торро.

«Атлетик» набрал 36 очков и занимает четвертое место в таблице ла лиги. «Осасуна» с 25 очками — на 9-й строчке.