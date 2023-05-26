«Осасуна» обыграла «Атлетик»

«Осасуна» переиграла «Атлетик» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва нападающий Анте Будимир открыл счет. На 77-й минуте Лукас Торро удвоил преимущество хозяев.

«Осасуна» набрала 50 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. «Атлетик» опустился на 8-ю строчку.