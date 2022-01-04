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«Атлетик» на выезде обыграл «Осасуну»

00:55
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«Атлетик» переиграл «Осасуну» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 3:1. На 10-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Кике Гарсии, а затем у басков хет-триком отметился Охиан Санчет.

В конце встречи нападающий «Осасуну» Чими Авилья получил красную карточку.

Испания. Лига 1. 19-й тур
03 янв, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:3
Атлетик
Голы
Кике Гарсия, 10 (1:0), Сансет, 16 (1:1), Сансет, 25 (1:2), Сансет, 68 (1:3)
Осасуна
Эррера Видаль (Торрес, 64 ) Крус Гарсия (Авила, 74 ) Гарсия Хосе Анхель (Санчес, 82 ) Монкайола Гарсия (Мартинес, 74 ) Торро Будимир (Барха, 64 ) Кике Гарсия
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Альварес Де Маркос Баленсиага (Петча, 90) Сансет (Серрано, 84) Икер Муниаин (Ноласкоайн, 90) Дани Гарсия (Весга, 75) Венседор Беренгер (Уильямс, 75) Иньяки Уильямс
Предупреждения
Хосе Анхель 66, Торро 76, Эррера 78, Авила 90  -  Альварес 66, Иньиго Мартинес 90
Удаления
Авила 90 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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