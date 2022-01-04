«Атлетик» на выезде обыграл «Осасуну»
00:55
«Атлетик» переиграл «Осасуну» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 3:1. На 10-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Кике Гарсии, а затем у басков хет-триком отметился Охиан Санчет.
В конце встречи нападающий «Осасуну» Чими Авилья получил красную карточку.
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