«Осасуна» дома разгромила «Алавес»

«Осасуна» на своем поле одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 3:0.

У хозяев дубль оформил Анте Будимир, который забил с игры и с пенальти. Еще один мяч на счету Рауля Гарсии де Аро.

«Осасуна» набрала 18 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Ла лиги. «Алавес» с таким же количеством баллов располагается на 15-й строчке, уступая «Осасуне», «Райо Вальекано» (18 очков) и «Мальорке» (18) по дополнительным показателям.