«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью в ла лиге

«Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Алавесом» в матче 16-го тура испанской ла лиги — 2:2.

По голу у хозяев забили Анте Будимир (54-я минута) и Рубен Гарсия (61-я). У гостей дубль оформил Кике Гарсия (1-я и 68-я).

«Осасуна» (24 очка) поднялась на седьмое место в ла лиге. «Алавес» (15) идет 15-м в турнирной таблице.