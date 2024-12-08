Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:33

«Осасуна» и «Алавес» сыграли вничью в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Осасуна» на своем поле сыграла вничью с «Алавесом» в матче 16-го тура испанской ла лиги — 2:2.

По голу у хозяев забили Анте Будимир (54-я минута) и Рубен Гарсия (61-я). У гостей дубль оформил Кике Гарсия (1-я и 68-я).

«Осасуна» (24 очка) поднялась на седьмое место в ла лиге. «Алавес» (15) идет 15-м в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
08 дек, 20:30. El Sadar (Памплона)
Осасуна
2:2
Алавес
Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Алавес
ФК Осасуна
Читайте также
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Губернатор Самарской области написал письмо в РПЛ о судействе двух матчей
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Популярное видео
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атлетико» — «Севилья»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
16
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 0 : 3
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 2 : 0
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 2 : 2
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 13 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 14 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости