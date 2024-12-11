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Орещук заявил, что на месте «Динамо» вернул бы Захаряна из Испании на полгода

Камила Абдурахманова
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук посоветовал столичному клубу взять Арсена Захаряна в аренду на вторую часть сезона.

«Может, Арсена и был бы не против аренды, но есть клуб, а за него говорить мы не можем. История, конечно, тяжелая. Он вернулся в общую группу, теперь надо вернуть кондиции. А где он будет это делать, посмотрим. На месте «Динамо» я бы вернул его на вторую половину сезона. И его удалось бы привести в порядок, и клубу он помог бы решить турнирные задачи. Думаю, Арсен и сам с удовольствием приехал бы в родную команду», — сказал Орещук «ВсеПроСпорт».

Как сообщила пресс-служба «Реала Сосьедад», российский полузащитник восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. В этом сезоне он еще не выходил на поле из-за полученного повреждения.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Арсен Захарян
Роман Орещук
ФК Реал Сосьедад
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Захарян вернулся к тренировкам в «Реал Сосьедад»

Личка — о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»: «Никогда не откажусь от такого игрока»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
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Вильярреал – Бетис
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