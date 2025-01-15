«Валенсия» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Валенсия» переиграла «Оренсе» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Эстадио де Коуто» в Оренсе.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины «летучие мыши» вышли благодаря автоголу Франсиско Кармоны. На 78-й минуте Умар Садик удвоил преимущество клуба ла лиги.

Соперник «Валенсии» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.