Орельяна заключил контракт с «Вальядолидом»

Полузащитник «Эйбара» Фабиан Орельяна в качестве свободного агента заключил контракт с «Вальядолидом». Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на два года, сообщил официальный сайт клуба.

Три предыдущих сезона Орельяна провел в «Эйбаре». Кроме того, он выступал за «Валенсию», «Сельту», «Гранаду» и «Херес», наиграв 258 матчей в прмиере. В них он забил 36 голов.

«Вальядолид» в завершившемся чемпионате Испании финишировал на 13-м месте, набрав 42 очка в 38 турах.