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Орье может стать игроком «Вильярреала»

23:26
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Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может продолжить карьеру в Испании. Он должен пройти медобследование перед подписанием контракта с «Вильярреалом», сообщает Carrusel Deportivo.

В сезоне-2020/21 Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.

1 сентября он расторг контракт со «шпорами» и сейчас находится в статусе свободного агента.

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Иван Шитик все материалы автора

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