Орье может стать игроком «Вильярреала»
23:26
Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может продолжить карьеру в Испании. Он должен пройти медобследование перед подписанием контракта с «Вильярреалом», сообщает Carrusel Deportivo.
В сезоне-2020/21 Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.
1 сентября он расторг контракт со «шпорами» и сейчас находится в статусе свободного агента.
Читайте также
«Фол Азмуна — это желтая карточка. Но зачем Хашиг назвал «Сочи» питерской командой?!» Орлов об удалении форварда «Зенита», «заговоре» против «Краснодара» и форме Дзюбы
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю