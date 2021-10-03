Орье может стать игроком «Вильярреала»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье может продолжить карьеру в Испании. Он должен пройти медобследование перед подписанием контракта с «Вильярреалом», сообщает Carrusel Deportivo.

В сезоне-2020/21 Орье принял участие в 19 матчах английской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.

1 сентября он расторг контракт со «шпорами» и сейчас находится в статусе свободного агента.