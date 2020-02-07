Определились полуфинальные пары Кубка Испании

Состоялась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Испании, участниками которого по итогам матчей четвертьфинала стали «Атлетик», «Гранада», «Реал Сосьедад» и «Мирандес», сообщает AS.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Атлетик» — «Гранада»

«Реал Сосьедад» — «Мирандес»

Полуфиналы будут состоять из двухматчевого противостояния. Первые встречи состоятся 12 ферваря, а ответные игры — 4 марта. Финал будет сыгран 18 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.