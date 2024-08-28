Онопко ответил на вопрос о частых травмах хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о карьере хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Такая частая травматичность может поставить крест на карьере Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— Нет, не может. Когда он играл в «Динамо», у него практически травм не было, то есть это не хроническое заболевание, — приводит слова Онопко Sport24.

В начале августа Захарян перенес операцию на голеностопе и сейчас занимается отдельно от общей группы.

Российский полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» прошлым летом за 13 миллионов евро.