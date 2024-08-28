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Сегодня, 13:50

Онопко ответил на вопрос о частых травмах хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна

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Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о карьере хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Такая частая травматичность может поставить крест на карьере Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— Нет, не может. Когда он играл в «Динамо», у него практически травм не было, то есть это не хроническое заболевание, — приводит слова Онопко Sport24.

В начале августа Захарян перенес операцию на голеностопе и сейчас занимается отдельно от общей группы.

Российский полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» прошлым летом за 13 миллионов евро.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Виктор Онопко
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Леганес 2 1 1 0 3-2 4
5
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
6
 Атлетико 2 1 1 0 5-2 4
7
 Реал 2 1 1 0 4-1 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
10
 Вальядолид 2 1 0 1 1-3 3
11
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
12
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
13
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
14
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
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 Лас-Пальмас 2 0 1 1 3-4 1
16
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
17
 Алавес 2 0 1 1 1-2 1
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 Жирона 2 0 1 1 1-4 1
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
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 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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26.08 22:30
Вильярреал – Сельта
 4 : 3
27.08 20:00
Мальорка – Севилья
 0 : 0
27.08 22:30
Р. Вальекано – Барселона
 1 : 2
28.08 00:00
Бетис – Хетафе
 - : -
28.08 20:00
Атлетик – Валенсия
 - : -
28.08 20:00
Вальядолид – Леганес
 - : -
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Р. Сосьедад – Алавес
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