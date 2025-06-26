Футбол
26 июня, 18:46

Онопко: «Очень приятно, что Фернандо Алонсо знает и помнит меня как футболиста»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виктор Онопко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко прокомментировал упоминание со стороны пилота «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

Ранее 43-летний испанец заявил, что в детстве больше любил футбол и назвал Онопко в числе футболистов, за которыми он следил в «Овьедо».

«Лично мы не знакомы, не пересекались, но я в курсе, что Фернандо любит футбол. На решающем матче «Овьедо» за выход в Примеру сидел в ложе. Конечно, мне очень приятно, что он знает и помнит меня как футболиста», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Онопко выступал за «Овьедо» с 1996 по 2002 годы. Также защитник в Испании играл за «Райо Вальекано».

Источник: «Чемпионат»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hardcore f1 fan

    Внимание, читать до конца,ставить лайки и подписыватся: Формуьный мир содрогнулся узнав что, Фёдр Ивановичь вспонил какого-то Анопко из Алупки. С нетерпением ждем дальнейших воспоминаний Алонсо.

    27.06.2025

  • vovila1

    Тоже помню этот момент из 92-го... Тем не менее, такие моменты можно вспомнить об абсолютно любом защитнике, даже общепризнанных звездах мирового класса. Сколько косячили те же легендарные Мальдини, Неста, Костакурта... А их и сейчас считают образцовыми защитниками. Онопко, на протяжении большей части карьеры, являлся топ-оборонцем. Правда, несколько недооцененным...

    27.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Да, я тоже помню, как Клинсман от Онопко ушел как от стоячего, и забил Харину в девятку. Нкогда не забуду, насколько тогда была велика разница в скорости.

    26.06.2025

    • В «Зените» заявили, что «Севилья» не обращалась с предложением по трансферу Кассьерры

    Защитник «Лас-Пальмаса» Рамос погиб в ДТП в возрасте 23 лет
