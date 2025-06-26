Онопко: «Очень приятно, что Фернандо Алонсо знает и помнит меня как футболиста»

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко прокомментировал упоминание со стороны пилота «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

Ранее 43-летний испанец заявил, что в детстве больше любил футбол и назвал Онопко в числе футболистов, за которыми он следил в «Овьедо».

«Лично мы не знакомы, не пересекались, но я в курсе, что Фернандо любит футбол. На решающем матче «Овьедо» за выход в Примеру сидел в ложе. Конечно, мне очень приятно, что он знает и помнит меня как футболиста», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Онопко выступал за «Овьедо» с 1996 по 2002 годы. Также защитник в Испании играл за «Райо Вальекано».