Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0). Также он поделился мнением о ВАР.

— Я выступаю за ВАР, но мой опыт в Лиге Чемпионов и на чемпионате мира совершенно отличается от того, что я чувствую в Испании. Понимаю, что они хотят придать значение арбитру, что они не хотят всегда поправлять его, как в моменте с Ленгле и Вараном. И все же во многих случаях это помогает.

В Валенсии, на «Камп Ноу» и здесь у нас были шансы победить. Мы должны продолжать тренировки. У нас были игры, где забивали по три, четыре, пять голов, так что у нас нет недостатка в забитых мячах. Удача была не на нашей стороне.

Реал — Атлетик

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