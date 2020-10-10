Нападающий «Атлетико» Луис Суарес признался, что не понимает, почему ему пришлось уйти из «Барселоны». 24 сентября было объявлено о переходе уругвайца в мадридский клуб.

— У меня много противоречий, — цитирует ESPN Суареса. — Я бы понял, если бы это была финансовая или спортивная сторона. Мне не ясно, почему они приняли такое решение. Думаю, они хотели убрать меня от Месси. Может быть, их раздражало то, что у нас хорошие отношения с Лео. Возможно, они не хотели, чтобы он был со мной так сильно. Однако не могу найти никаких оснований полагать, что это нанесет ущерб команде. Мы постоянно искали друг друга на поле, но для блага команды. Может, они хотели, чтобы он играл с большим количеством одноклубником. Я не могу найти другой причины, потому что мы хорошо ладили на поле.

Напомним, Месси и Суарес вместе играли за «Барселону» с 2014 по 2020 год.