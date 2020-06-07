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Он меняет людям пол и не готов работать в ла лиге. Испанский судья приостановил карьеру

18:14
Судья-хирург Сесар Мануэль Новаль Фонт (первый слева). Судья-хирург Сесар Мануэль Новаль Фонт (по центру).
Судья-хирург Сесар Мануэль Новаль Фонт (первый слева).
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Испанский рефери Сесар Мануэль Новаль Фонт объявил, что не вернется к обслуживанию игр чемпионата страны после его возобновления. Он оперирует пациентов и больше других подвержен риску заражения COVID-19, это поставит под угрозу здоровье футболистов.

— После консультаций с судейским комитетом и его главой Карлосом Веласко Карбальо я решил пока не возвращаться в футбол, — заявил Новаль Фонт во время специального видеообращения, снятого в его клинике, где он проводит пластические операции. Он не только опасается за здоровье футболистов и пациентов, но и должен предоставить заранее согласованные медицинские услуги, которые были на время запрещены в период пандемии.

Новаль Фонт знаменит тем, что в ноябре 2018 года первым из испанских хирургов выполнил полную операцию по смене пола, занявшую в общей сложности 17 часов. Спустя три дня после такого хирургического марафона он отправился судить игру между «Эйбаром» и «Реалом». (Александр Бобров)

Судья-хирург Сесар Мануэль Новаль Фонт (по центру).
Судья-хирург Сесар Мануэль Новаль Фонт (по центру).

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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