Он меняет людям пол и не готов работать в ла лиге. Испанский судья приостановил карьеру

Испанский рефери Сесар Мануэль Новаль Фонт объявил, что не вернется к обслуживанию игр чемпионата страны после его возобновления. Он оперирует пациентов и больше других подвержен риску заражения COVID-19, это поставит под угрозу здоровье футболистов.

— После консультаций с судейским комитетом и его главой Карлосом Веласко Карбальо я решил пока не возвращаться в футбол, — заявил Новаль Фонт во время специального видеообращения, снятого в его клинике, где он проводит пластические операции. Он не только опасается за здоровье футболистов и пациентов, но и должен предоставить заранее согласованные медицинские услуги, которые были на время запрещены в период пандемии.

Новаль Фонт знаменит тем, что в ноябре 2018 года первым из испанских хирургов выполнил полную операцию по смене пола, занявшую в общей сложности 17 часов. Спустя три дня после такого хирургического марафона он отправился судить игру между «Эйбаром» и «Реалом». (Александр Бобров)