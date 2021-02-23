«Он легенда». Защитник «Реала» Менди восхитился Зиданом

Защитник «Реала» Ферлан Менди высказался о главном тренере команды Зинедине Зидане и рассказал об адаптации в мадридском клубе.

«Зидан — легенда. Для меня большая часть работать под его руководством. Он источает харизму. С ним приятно поговорить, он дает полезные советы. Ради этого я готов выкладываться в каждой игре.

Когда я только перешел в «Реал», понимал, что буду в одной команде с великими игроками. Сначала стеснялся, но потом стал понимать, как функционирует команда. Сейчас стараюсь как можно больше времени проводить на поле. Для меня безумие то, что я чуть не бросил футбол, а сейчас играю в «Реале», — цитирует Менди AS.

25-летний француз выступает в «Реале» с июня 2019 года, куда он перешел за 48 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. В этом сезоне он провел 20 матчей в ла лиге, забив 1 гол.