Бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о том, каков форвард каталонцев Лионель Месси в тренировках.

— Лео очень простой игрок на тренировках, у него большее желание побеждать, Месси чувствует большую ответственность как за игру, так и за клуб, — цитирует sport.es Вальверде. — Это передается команде и заставляет всех быть на высшем уровне.

Месси нельзя ни с кем сравнивать. Очень трудно сказать, видел ли он этого или другого игрока, когда на тренировке он делает то, чего даже вы не видели. Много раз снаружи вам со стороны может показаться, что вы понимаете, какой вариант будет наилучшим, однако он в глубине души понимает это гораздо лучше, чем вы.