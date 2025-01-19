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Ольмо из-за травмы пропустит матч «Барселоны» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

У 26-летнего футболиста диагностировали растяжение правой камбаловидной мышцы. Он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов, который пройдет 21 января. Отмечается, что возвращение полузащитника будет зависеть от скорости восстановления.

В нынешнем сезоне Ольмо провел 18 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

8 января Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона, несмотря на запрет со стороны ла лиги и Королевской федерации футбола Испании.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Сельта» уступила «Атлетику» и потерпела третье поражение подряд
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
2
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 19 8 6 5 34-31 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 19 8 4 7 17-13 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
10
 Р. Вальекано 19 6 7 6 22-22 25
11
 Бетис 20 6 7 7 22-26 25
12
 Осасуна 19 6 7 6 23-28 25
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
15
 Лас-Пальмас 19 6 4 9 24-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
20
 Валенсия 19 2 7 10 18-29 13
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17.01 23:00
Эспаньол – Вальядолид
 2 : 1
18.01 16:00
Жирона – Севилья
 1 : 2
18.01 18:15
Леганес – Атлетико
 1 : 0
18.01 20:30
Бетис – Алавес
 1 : 3
18.01 23:00
Хетафе – Барселона
 1 : 1
19.01 16:00
Сельта – Атлетик
 1 : 2
19.01 18:15
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
19.01 20:30
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
19.01 20:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
20.01 23:00
Вильярреал – Мальорка
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

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