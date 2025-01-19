Ольмо из-за травмы пропустит матч «Барселоны» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
У 26-летнего футболиста диагностировали растяжение правой камбаловидной мышцы. Он пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов, который пройдет 21 января. Отмечается, что возвращение полузащитника будет зависеть от скорости восстановления.
В нынешнем сезоне Ольмо провел 18 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.
8 января Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо на вторую часть сезона, несмотря на запрет со стороны ла лиги и Королевской федерации футбола Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|20
|13
|5
|2
|34-13
|44
|
2
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
3
|Барселона
|20
|12
|3
|5
|52-23
|39
|
4
|Атлетик
|20
|11
|6
|3
|31-18
|39
|
5
|Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|
8
|Жирона
|20
|8
|4
|8
|28-27
|28
|
9
|Севилья
|20
|7
|5
|8
|23-29
|26
|
10
|Р. Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|
11
|Бетис
|20
|6
|7
|7
|22-26
|25
|
12
|Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|
13
|Сельта
|20
|7
|3
|10
|29-32
|24
|
14
|Леганес
|20
|5
|7
|8
|19-29
|22
|
15
|Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|
16
|Хетафе
|20
|4
|8
|8
|14-17
|20
|
17
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|24-32
|20
|
18
|Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|
19
|Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|
20
|Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
|17.01
|23:00
|
Эспаньол – Вальядолид
|2 : 1
|18.01
|16:00
|
Жирона – Севилья
|1 : 2
|18.01
|18:15
|
Леганес – Атлетико
|1 : 0
|18.01
|20:30
|
Бетис – Алавес
|1 : 3
|18.01
|23:00
|
Хетафе – Барселона
|1 : 1
|19.01
|16:00
|
Сельта – Атлетик
|1 : 2
|19.01
|18:15
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|19.01
|20:30
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|19.01
|20:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|20.01
|23:00
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|16
|1
|6
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|17
|1
|6