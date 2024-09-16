Ольмо из-за травмы двуглавой мышцы бедра выбыл на 4-5 недель
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму двуглавую мышцу бедра, сообщает пресс-служба клуба.
26-летний испанец получил повреждение 15 сентября в матче 5-го тура ла лиги против «Жироны» (4:1) и выбыл на 4-5 недель.
Ольмо перешел в «Барселону» летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 3 матча и забил 3 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|17-4
|15
|
2
|Атлетико
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
3
|Вильярреал
|5
|3
|2
|0
|11-8
|11
|
4
|Реал
|5
|3
|2
|0
|9-2
|11
|
5
|Сельта
|5
|3
|0
|2
|13-10
|9
|
6
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|
7
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
8
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
9
|Алавес
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
10
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
11
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|
12
|Бетис
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
13
|Севилья
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Леганес
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|
15
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|2-13
|4
|
17
|Р. Сосьедад
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Хетафе
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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6 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|1 : 0
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 2
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|3 : 1
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|1 : 4
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|2 : 3
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 0
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Дани Ольмо
Барселона
|3
|
|
Борха Иглесиас
Сельта
|3
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Иньяки Уильямс
Атлетик
|3
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|3
|1
|2
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
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