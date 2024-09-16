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Ольмо из-за травмы двуглавой мышцы бедра выбыл на 4-5 недель

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму двуглавую мышцу бедра, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний испанец получил повреждение 15 сентября в матче 5-го тура ла лиги против «Жироны» (4:1) и выбыл на 4-5 недель.

Ольмо перешел в «Барселону» летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 3 матча и забил 3 гола.

ФК Барселона
Дани Ольмо
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