Ольмо из-за травмы двуглавой мышцы бедра выбыл на 4-5 недель

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо получил травму двуглавую мышцу бедра, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний испанец получил повреждение 15 сентября в матче 5-го тура ла лиги против «Жироны» (4:1) и выбыл на 4-5 недель.

Ольмо перешел в «Барселону» летом 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 3 матча и забил 3 гола.