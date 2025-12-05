Романцев — о конфликте Винисиуса с Алонсо: «Это откровенный вызов тренеру»

Легендарный советский и российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал скандал в «Реале», где нападающий Винисиус-младший после замены отказался пожать руку тренеру Хаби Алонсо.

— Олег Иванович, как бы вы поступили на месте тренера в подобной ситуации?

— К счастью, таких моментов со мной не случалось. Но на месте Алонсо я бы с Винисиусом жестко побеседовал. Это ведь откровенный вызов тренеру — мол, знай мой характер и будь осторожнее! Словом, не самая приятная история для человека с яркой футбольной биографией. Да еще на глазах переполненных трибун, множества журналистов и телевидения. Хаби — чемпион мира, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии. А возглавив «Байер», выигрывал Бундеслигу. Если я менял футболиста из-за того, что тот выпал из игры, то не считал нужным пожимать ему руку. И он это понимал. Если же делал это, когда парень устал или получил травму, то всегда благодарил его. Случай же с Винисиусом стал для Алонсо поводом призадуматься, стоит ли продолжать сотрудничать с игроком, который способен плюнуть тебе в лицо, и что от него можно ждать дальше. Не могу себе представить что-то подобное с Пеле. Но вряд ли у Алонсо есть полномочия решать самостоятельно. Обычно здесь слово за хозяевами клуба.