Окружение Дембеле считает, что нападающий может подписать новый контракт с «Барселоной»

Окружение нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле считает, что 24-летний француз не сменит клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на давление со стороны каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника в окружении Дембеле, говорят о том, что подписание нового контракта с «Барселоной» еще возможно. Отмечается, что это произойдет в случае, если каталонский клуб выполнит условия нападающего.

«Усман не хочет работать под постоянными угрозами и давлением. Дембеле хочет вести переговоры, чтобы продлить соглашение с «Барселоной». Клуб точно не разорвет контракт. Только от него зависит, уйдет ли он сейчас», — сообщили источники, близкие к французу.

Ранее сообщалось, что Дембеле отсутствует в заявке «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за каталонскую команду.