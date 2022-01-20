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Сегодня, 17:20

Окружение Дембеле считает, что нападающий может подписать новый контракт с «Барселоной»

Карен Саркисян
Корреспондент

Окружение нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле считает, что 24-летний француз не сменит клуб в зимнее трансферное окно, несмотря на давление со стороны каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника в окружении Дембеле, говорят о том, что подписание нового контракта с «Барселоной» еще возможно. Отмечается, что это произойдет в случае, если каталонский клуб выполнит условия нападающего.

«Усман не хочет работать под постоянными угрозами и давлением. Дембеле хочет вести переговоры, чтобы продлить соглашение с «Барселоной». Клуб точно не разорвет контракт. Только от него зависит, уйдет ли он сейчас», — сообщили источники, близкие к французу.

Ранее сообщалось, что Дембеле отсутствует в заявке «Барселоны» на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за каталонскую команду.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220120/1001739794/dembele-sigue-postura-piensa-salir-enero.html
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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Дембеле отсутствует в заявке «Барселоны» на матч с «Атлетиком»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

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Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
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Хетафе

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