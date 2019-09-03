Окадзаки ушел из «Малаги» через месяц после перехода

Форвард Синдзи Окадзаки покинул «Малагу», сообщает сайт клуба. Он пришел в команду месяц назад и ни разу не сыграл в официальных матчах.

Причины такого решения не указаны. Ранее в СМИ сообщалось, что «Малага» не может зарегистрировать японца из-за превышения «потолка зарплат». Для того, чтобы заявить его на чемпионат, клуб должен был продать кого-то из своих игроков.

В прошлом сезоне 33-летний Окадзаки провел 28 матчей за «Лестер» и отдал одну голевую передачу. Форвард покинул «лис» летом в связи с истечением срока контракта.

Нападающий становился чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/16. «Малага» выступает во второй по силе лиге Испании.

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