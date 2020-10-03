Одриосола выбыл на 7-10 дней
13:13
Защитник «Реала» Альваро Одриосола заработал повреждение икроножной мышцы во время пятничной тренировки, сообщает пресс-служба «сливочных».
По информации Marca, 24-летний испанец пропустит от 7 до 10 дней. Ранее стало известно, что другой защитник «Реала», Даниэль Карвахаль выбыл на срок до 2 месяцев из-за повреждения внутренней боковой связки колена.
Parte m?dico de Odriozola.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (34?) (@realmadrid) October 3, 2020
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