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Одриосола выбыл на 7-10 дней

13:13

Защитник «Реала» Альваро Одриосола заработал повреждение икроножной мышцы во время пятничной тренировки, сообщает пресс-служба «сливочных».

По информации Marca, 24-летний испанец пропустит от 7 до 10 дней. Ранее стало известно, что другой защитник «Реала», Даниэль Карвахаль выбыл на срок до 2 месяцев из-за повреждения внутренней боковой связки колена.

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