Одриосола получил травму на 1-й минуте матча с «Жироной»

Защитник «Реал Сосьедад» Альваро Одриосола получил повреждение уже на 1-й минуте матча 23-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (0:0). Из-за травмы колена его заменили на колумбийца Хона Арамбуру.

Подробности повреждения станут известны после медицинского обследования, которое игроку предстоит пройти в ближайшие дни.

В этом сезоне 28-летний испанец сыграл в 10 матчах во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.