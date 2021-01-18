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Одриосола останется в «Реале», им интересовались «Боруссия» и «Милан»

15:25
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Правый защитник «Реала» никуда не уйдет в зимнее трансферное окно, сообщает AS.

25-летним испанцем интересовались «Атлетик», «Милан» и дортмундская «Боруссия», однако футболист решил остаться в Мадриде. Одриосола надеется, что Зидан даст ему больше шансов проявить себя.

Испанский правый защитник не выходил на поле с 30 сентября. Та игра 4-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0) стала единственной для Одриосолы в сезоне.

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