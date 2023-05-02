Одриосола летом хочет вернуться в «Реал Сосьедад»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола летом может вернуться в «Реал Сосьедад», сообщает AS. Мадридский клуб не будет препятствовать уходу игрока.

Действующий контракт Одриосолы рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

27-летний испанец всего два раза выходил на замену в этом сезоне ла лиги.