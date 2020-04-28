Одноклубник Смолова по «Сельте» извинился за нарушение карантина

Нападающий «Сельты», одноклубник Федора Смолова Пионе Систо извинился за нарушение карантина во время пандемии коронавируса.

Ранее игрок сборной Дании отправился на родину с сестрой, преодолев более трех тысяч километров на машине. Только после этого он сообщил клубу.

— Я уже общался с «Сельтой» и знаю, что мне придется заплатить за это, — сказал датчанин в интервью Cadena Cope. — Знаю, что мне нет оправданий за то, что я сделал.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.